Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Akkuyu tam kapasite devreye girdiğinde yılda üreteceği 35 milyar kilovatsaat enerjiyle, tek başına...
10.03.2021 16:03 | Son Güncelleme: 10.03.2021 16:06
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Akkuyu tam kapasite devreye girdiğinde yılda üreteceği 35 milyar kilovatsaat enerjiyle, tek başına tüm Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yüzde 10'unu karşılayacak.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Akkuyu tam kapasite devreye girdiğinde yılda üreteceği 35 milyar kilovatsaat enerjiyle, tek başına tüm Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yüzde 10'unu karşılayacak."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Ömer Fansa