Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Akkuyu tam kapasite devreye girdiğinde yılda üreteceği 35 milyar kilovatsaat enerjiyle, tek başına...
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Akkuyu tam kapasite devreye girdiğinde yılda üreteceği 35 milyar kilovatsaat enerjiyle, tek başına...

10.03.2021 16:03 | Son Güncelleme: 10.03.2021 16:06
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Akkuyu tam kapasite devreye girdiğinde yılda üreteceği 35 milyar kilovatsaat enerjiyle, tek başına tüm Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yüzde 10'unu karşılayacak.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Akkuyu tam kapasite devreye girdiğinde yılda üreteceği 35 milyar kilovatsaat enerjiyle, tek başına tüm Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yüzde 10'unu karşılayacak."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Ömer Fansa

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