Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "(Sakarya Gaz Sahası) Oradan ürettiğimiz gazı da 2023'ten itibaren sisteme vermeyi düşünüyoruz."
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "(Sakarya Gaz Sahası) Oradan ürettiğimiz gazı da 2023'ten itibaren sisteme vermeyi düşünüyoruz."

27.10.2020 16:29 | Son Güncelleme: 27.10.2020 16:32
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "(Sakarya Gaz Sahası) Oradan ürettiğimiz gazı da 2023'ten itibaren sisteme vermeyi düşünüyoruz.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: " (Sakarya Gaz Sahası) Oradan ürettiğimiz gazı da 2023'ten itibaren sisteme vermeyi düşünüyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriya Karadavut

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