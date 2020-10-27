Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "(Sakarya Gaz Sahası) Oradan ürettiğimiz gazı da 2023'ten itibaren sisteme vermeyi düşünüyoruz."

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "(Sakarya Gaz Sahası) Oradan ürettiğimiz gazı da 2023'ten itibaren sisteme vermeyi düşünüyoruz.