Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Işıklar, Geventepe ve Atabacası kömür ocağında... Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Işıklar, Geventepe ve Atabacası kömür ocağında çalışan işçilerin kıdem ve ihbar tazminat başvurularının başladığını belirterek, başvuruların 28 Eylül Cuma gününe kadar TKİ'ye bağlı Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğüne yapılabileceğini aktardı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Işıklar, Geventepe ve Atabacası kömür ocağında çalışan işçilerin kıdem ve ihbar tazminat başvurularının başladığını belirterek, başvuruların 28 Eylül Cuma gününe kadar TKİ'ye bağlı Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğüne yapılabileceğini aktardı. - ANKARA Kaynak: İHA