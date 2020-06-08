Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "İstihdamı ve üretimi artırmak için yer altı maden...
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "İstihdamı ve üretimi artırmak için yer altı maden işçilerine yapılan destek ödemelerine bugün itibariyle başladık" dedi.
08.06.2020 15:42 | Son Güncelleme: 08.06.2020 15:42
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "İstihdamı ve üretimi artırmak için yer altı maden işçilerine yapılan destek ödemelerine bugün itibariyle başladık" dedi. - ANKARA
Kaynak: İHA