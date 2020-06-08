Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, ilgili şartları yerine getiren işletmelerde 10 bin...
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, ilgili şartları yerine getiren işletmelerde 10 bin yer altı madencisi için toplam 350 milyon TL'lik destek ödemesi yapılacağını açıkladı.
08.06.2020 15:42 | Son Güncelleme: 08.06.2020 15:42
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, ilgili şartları yerine getiren işletmelerde 10 bin yer altı madencisi için toplam 350 milyon TL'lik destek ödemesi yapılacağını açıkladı. - ANKARA
Kaynak: İHA