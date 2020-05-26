Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Milli Enerjimiz yenilenmeye, yatırımlarımız...
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Milli Enerjimiz yenilenmeye, yatırımlarımız meyvelerini vermeye devam ediyor.
26.05.2020 12:43 | Son Güncelleme: 26.05.2020 12:43
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Milli Enerjimiz yenilenmeye, yatırımlarımız meyvelerini vermeye devam ediyor. 24 Mayıs günü elektrik üretimimizin yüzde 90'ını yerli ve yenilenebilir kaynaklardan elde ederek günlük üretimde yeni bir rekora daha imza attık." - ANKARA
Kaynak: İHA