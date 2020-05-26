Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Milli Enerjimiz yenilenmeye, yatırımlarımız... Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Milli Enerjimiz yenilenmeye, yatırımlarımız meyvelerini vermeye devam ediyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Milli Enerjimiz yenilenmeye, yatırımlarımız meyvelerini vermeye devam ediyor. 24 Mayıs günü elektrik üretimimizin yüzde 90'ını yerli ve yenilenebilir kaynaklardan elde ederek günlük üretimde yeni bir rekora daha imza attık." - ANKARA Kaynak: İHA