Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Elektrik ve doğal gaz aboneliği ile alakalı olarak...
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Elektrik ve doğal gaz aboneliği ile alakalı olarak bu bölgede hizmet veren doğal gaz ve elektrik dağıtım şirketi tahakkuk dönemlerini 2 hafta süreyle erteledi.
31.01.2020 15:02 | Son Güncelleme: 31.01.2020 15:07
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Elektrik ve doğal gaz aboneliği ile alakalı olarak bu bölgede hizmet veren doğal gaz ve elektrik dağıtım şirketi tahakkuk dönemlerini 2 hafta süreyle erteledi. Fatura düzenlemeleri tüm bölge genelinde Elazığ ve Malatya'da ertelenmiş oldu" dedi. - ELAZIĞ
Kaynak: İHA