15.01.2020 10:34 | Son Güncelleme: 15.01.2020 10:39

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Türkiye'de artık milli bir hidrojen stratejisi belirlemenin zamanı geldi, hatta geçiyor. Bu strateji kolay olmayacak belki ama bugün bunun başlangıç noktasına hep birlikte elimizi koyduk" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA