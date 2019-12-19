19.12.2019 23:50 | Son Güncelleme: 19.12.2019 23:50

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Batman'da "Enerji Koordinasyon Toplantısı"na katıldı.



Batman Valiliği Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcıları Alparslan Bayraktar ile Şeref Kalaycı, Batman Valisi Hulusi Şahin, Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş (TEDAŞ) Genel Müdür Halil İbrahim Leventoğlu, Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) Genel Müdürü Orhan Kaldırım, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Genel Müdürü Melihhan Bilgi, Maden Tetkik Arama (MTA) Genel Müdürü Cengiz Erdem, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEK) Genel Müdürü Cevat Kışla ile STK temsilcileri katıldı.

Basın kapalı gerçekleştirilen toplantıda Batman'ın ve bölgenin enerji ile ilgili sorunları ele alındı.

Buradaki toplantının ardından AK Parti Batman İl Başkanlığına geçen Bakan Dönmez, partililerle bir araya geldi.



Dönmez'e ziyareti sırasında AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel, AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz de eşlik etti.



AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir ile İl Başkanı Akif Gür, Bakan Dönmez'e ziyaretinden dolayı teşekkürlerini bildirdi.

Kaynak: AA