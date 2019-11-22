22.11.2019 11:02 | Son Güncelleme: 22.11.2019 11:08

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Maden kaynaklarımızın ortaya konması için sadece son beş yılda yürütülen çalışmalar neticesinde 3,4 milyar ton kömür, 334 ton altın, 5 milyon ton kurşun-çinko, 4,2 milyon ton bakır, 1,6 milyar ton demir, 51 milyon ton krom, 1,3 milyar ton feldispat, 200 bin ton nadir toprak elementi (NTE) ve 15 bin ton uranyum başta olmak üzere birçok madene ait önemli rezervler tespit edilmiştir." - ANKARA

Kaynak: İHA