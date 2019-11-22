Haberler » Ekonomi » Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "TANAP'ın Avrupa'ya gaz arz edecek kısmının... - Ekonomi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "TANAP'ın Avrupa'ya gaz arz edecek kısmının...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "TANAP'ın Avrupa'ya gaz arz edecek kısmının çalışmaları da tamamlanmış olup, 30 Kasım 2019 tarihinde gerçekleştirilecek olan TANAP Avrupa bağlantısı açılış töreni ile Azeri gazını Avrupalı tüketicilerle buluşturmuş olacağız."

22.11.2019 10:40 | Son Güncelleme: 22.11.2019 10:45
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı : "TANAP'ın 'ya gaz arz edecek kısmının çalışmaları da tamamlanmış olup, 30 Kasım 2019 tarihinde gerçekleştirilecek olan TANAP Avrupa bağlantısı açılış töreni ile Azeri gazını Avrupalı tüketicilerle buluşturmuş olacağız." - ANKARA

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et