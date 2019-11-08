08.11.2019 11:10 | Son Güncelleme: 08.11.2019 11:10

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Temizlik ürünü BORON yüksek nitelikli bir pazarda 10 aylık kısa bir süre içinde yüzde 8'lik bir pazar payına sahip oldu. Toplam 30 bin ton satış rakamına ulaştık. Yıl sonunda, 32 bin tona ulaşmayı hedefliyoruz."

Kaynak: AA