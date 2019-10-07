07.10.2019 11:36

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Sektörümüzden gelen talep doğrultusunda Kasım ayının 2. haftasını enerji çalışanlarının haftası olarak kutlayacağız. Sektörümüzde 500 bin kişi çalışıyor. Enerji çalışanları haftası bizimle çalışmak isteyen pek çok kişinin katılımları konusunda yardımcı olacak. Bu ve benzeri uygulamalarımızla enerjide örnek olmaya devam edeceğiz" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA