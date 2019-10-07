07.10.2019 11:31

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Yerli teknolojiye sınıf atlattığımız gemilerimiz ve ülkemizin geleceği için canla başla çalışan mühendislerimiz var. Bir zamanlar bu işleri yapabilmek için finans sağlayamayan teknik alt yapısı olmayan Türkiye nerede, 2 sondaj gemisinin yanına üçüncüsünü almaya çalışan ve Doğu Akdeniz'de hakkını yedirmeyen Türkiye nerede" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA