07.10.2019 11:27

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Buradan tekrar şunu ifade etmek isterim; kendi kaynaklarımız dururken başka ülkelerden ithalat yapmayacağız. Önce yerli ve yenilenebilir diyoruz. Amacımız budur." - ANKARA

Kaynak: İHA