Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Buradan tekrar şunu ifade etmek isterim; kendi...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Buradan tekrar şunu ifade etmek isterim; kendi...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Buradan tekrar şunu ifade etmek isterim; kendi kaynaklarımız dururken başka ülkelerden ithalat yapmayacağız. Önce yerli ve yenilenebilir diyoruz.

07.10.2019 11:27
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Buradan tekrar şunu ifade etmek isterim; kendi kaynaklarımız dururken başka ülkelerden ithalat yapmayacağız. Önce yerli ve yenilenebilir diyoruz. Amacımız budur." - ANKARA

Kaynak: İHA
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