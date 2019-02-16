Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Geçtiğimiz Yıl Milli Kuruluşumuz Türkiye Petrolleri...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Geçtiğimiz yıl milli kuruluşumuz Türkiye Petrolleri yaklaşık 70 civarında sondaj gerçekleştirdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Geçtiğimiz yıl milli kuruluşumuz Türkiye Petrolleri yaklaşık 70 civarında sondaj gerçekleştirdi. Bu sene hem denizde hem karada onu iki katına çıkaracağız. En büyük keşfimiz inşallah denizde olacak."

Kaynak: AA
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