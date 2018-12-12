Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Manisa'nın Soma İlçesinde Bir Kömür Madeninde...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Manisa'nın Soma ilçesinde bir kömür madeninde meydana gelen kazaya ilişkin, "Can kaybı söz konusu değil. Arkadaşlar da ekip de orada, yaralıları kurtarmaya çalışıyorlar." dedi.