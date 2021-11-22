Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, '11. Türkiye Enerji Zirvesi'ne katıldı

ANTALYA (Habermetre) - Antalya'da, Türkiye enerji piyasalarının "En büyük Aile Buluşması" olarak geleneksel bir şekilde tüm sektör paydaşları tarafından beklenti ve önerilerin dile getirildiği Türkiye Enerji Zirvesi'nin 11'incisi "Enerjinin Kalbi Antalya'da Atıyor" temasıyla başladı.

Antalya'da, Türkiye enerji piyasalarının "En büyük Aile Buluşması" olarak geleneksel bir şekilde tüm sektör paydaşları tarafından beklenti ve önerilerin dile getirildiği Türkiye Enerji Zirvesi'nin 11'incisi "Enerjinin Kalbi Antalya'da Atıyor" temasıyla başladı. Türkiye enerji piyasalarının "En büyük Aile Buluşması" olarak geleneksel bir şekilde tüm sektör paydaşları tarafından beklenti ve önerilerin dile getirildiği Türkiye Enerji Zirvesi'nin11'incisi Antalya'da özel bir otelde gerçekleştiriliyor.

"Enerjinin Kalbi Antalya'da Atıyor" teması ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının bünyesinde, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) destekleriyle düzenlenen zirvede, üç gün boyunca Türkiye ve küresel enerji sektöründeki son gelişme ve trendler ele alınması hedefleniyor. 'Yeşil mutabakatın etkileri, enerji yatırım finansmanı, elektrik ve doğalgaz piyasaları, elektrikli araçlar, yenilebilir enerji yatırımları, akaryakıt ve LPG piyasaları, pandemi ve küresel ekonomik gelişmelerin emtia piyasalarına etkileri, Akdeniz enerji piyasaları, karbon piyasaları, elektrik depolama ve dijitalleşme' başta olmak üzere sektörü yakından ilgilendiren konu başlıkları, sektör temsilcileri ve uzmanlar tarafından tüm yönleriyle masaya yatırılarak sektörün beklentileri karar alıcılarla paylaşılacak.

Zirvede, Türkiye elektrik piyasasında üretim, ticaret ve dağıtımının ele alınacağı ve Türkiye akaryakıt, LPG ve doğalgaz piyasalarının konuşulacağı Türkiye Enerji Zirvesi, küresel salgının ardından ilk kez enerji alanında kamu ve özel sektörün temsilcileri bir araya geliyor.

Elektrik ve doğalgaz sektörleri olmak üzere, yenilenebilir enerji ve nükleer enerji alanlarına ilişkin önemli konular gündeme getirileceği zirvede, Türkiye'nin enerji ihtiyacına dönük çözümlerin yanı sıra değişen şartlara göre enerji ihtiyacının nasıl giderileceğine dair yöntemlerin neler olacağı da ele alınacak. İHA

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