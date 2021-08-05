Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Termik Santral ile ilgili son durumu açıkladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Termik Santral ile ilgili son durumu açıkladı

İhlas Haber Ajansı / Ali Gözeten - Haberler | Güncel

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Termik Santral ile ilgili son durumu açıkladı Bakan Dönmez: "Santralimizin ana ünitelerinde ciddi bir durum söz konusu değil" -"Santralin tamamen yandığı iddiaları asılsız" Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kemerköy Termik Santrali'nin...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Termik Santral ile ilgili son durumu açıkladı

Bakan Dönmez: "Santralimizin ana ünitelerinde ciddi bir durum söz konusu değil"

-"Santralin tamamen yandığı iddiaları asılsız"

MUĞLA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kemerköy Termik Santrali'nin yangından çok fazla etkilenmediğini, santralin ana ünitelerinde herhangi bir ciddi bir durumun söz konusu olmadığını, santralin tamamen yandığı iddialarının asılsız olduğunu ifade etti.

Dün gece alevler arasında kalan Kemerköy Termik Santrali'ne gelerek incelemelerde bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bölgede yaptığı incelemelerin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"Santralin ana ünitelerinde ciddi bir durum söz konusu değil"

Bakan Dönmez yaptığı açıklamada, "Yangına havadan ve yerden yoğun bir mücadeleye rağmen rüzgarın şiddetini arttırması üzerine termik santrale sıçramalar oldu. Bunun üzerine geçici bir tahliye kararı alındı. Dün burada İçişleri Bakanımız ve Tarım Orman Bakanımızla süreci koordine ettik. Yapılan ilk incelemelerde santralin ana ünitelerinde olumsuz bir durum olmadığını gördük. Sabah daha kapsamlı bir inceleme yapıldı. Santraldeki ana ünitelerde şalt sahası, tribün gibi ciddi bir sorun olmadığı görüldü. Santralin işletmeye alınması ile ilgili teknik prosedürler değerlendiriliyor. Bölgede soğutma işlemleri yoğun bir şekilde yapıldı. Şu an santrali tehdit eden bir yangın söz konusu değil" dedi.

"Santralin tamamen yandığı iddiaları asılsız"

Bazı mecralardan santralin tamamen yandığı iddialarını değerlendiren Bakan Dönmez, "Gerek tesisteki sensörler vasıtasıyla, gerekse Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın vasıtasıyla yapılan ölçümlerde zararlı emisyon tehdidine rastlanmadı. Kömürlerin stoklandığı sahada olumsuzluk söz konusu değil, o bölgede herhangi bir yanma olmadı. Bu arada saha da hasar tespit çalışmaları halen devam ediyor. Bu santrali en kısa sürede işletmeye almaya çalışıyoruz. 600 megavat gücünde bir tesis burası. Tesisin tahliye edilmesinin ardından Muğla ve civarında elektrik kısıntısına gitmedik. Cumhurbaşkanımız da süreci takip etti. Bizde bakan arkadaşlarımıza beraber süreci yürütüyoruz. Önümüzdeki süreçte yeni bir gelişme olursa sizlerle paylaşacağız" açıklamasında bulundu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Termik Santral ile ilgili son durumu açıkladı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Termik Santral ile ilgili son durumu açıkladı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Termik Santral ile ilgili son durumu açıkladı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Termik Santral ile ilgili son durumu açıkladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali Gözeten

Bu araç birçok özelliği ile Türkiye'de tek... İlk kez Muğla yangınında kullanıldı
Bu araç birçok özelliği ile Türkiye'de tek... İlk kez Muğla yangınında kullanıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ümit Dündar Bülent Turan Devlet Bahçeli Adil Karaismailoğlu
Magazin Onur Akay Şeyma Subaşı Gülben Ergen Aleyna Tilki
Spor Mesut Özil Mete Gazoz Rıza Kayaalp Nihat Özdemir Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Termik Santral ile ilgili son durumu açıkladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.8.2021 15:59:43. #1.15#

title