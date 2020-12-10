Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: "Sismik araştırma gemilerimiz marifetiyle belirlenen lokasyonlarda Fatih ve Yavuz sondaj gemilerimizle...
10.12.2020 23:03 | Son Güncelleme: 10.12.2020 23:06
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: "Sismik araştırma gemilerimiz marifetiyle belirlenen lokasyonlarda Fatih ve Yavuz sondaj gemilerimizle bugüne kadar toplam 9 derin deniz sondajı yapılmış olup, 1 derin deniz sondajına ise devam edilmektedir"
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: "Sismik araştırma gemilerimiz marifetiyle belirlenen lokasyonlarda Fatih ve Yavuz sondaj gemilerimizle bugüne kadar toplam 9 derin deniz sondajı yapılmış olup, 1 derin deniz sondajına ise devam edilmektedir"
Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Çimen