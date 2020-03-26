Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez sektör temsilcileriyle görüştü
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Fatih Dönmez, Koronavirüs, Güncel

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez sektör temsilcileriyle görüştü

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sektör temsilcileriyle video konferanslı toplantı yaparak, "Elektrik üretim, iletim, dağıtım ve arıza tespit-tamir süreçlerinin aksamadan devam etmesi için alınan önlemleri bir kez daha ele aldık" dedi.

26.03.2020 18:50 | Son Güncelleme: 26.03.2020 18:50
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez sektör temsilcileriyle görüştü

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sektör temsilcileriyle video konferanslı toplantı yaparak, "Elektrik üretim, iletim, dağıtım ve arıza tespit-tamir süreçlerinin aksamadan devam etmesi için alınan önlemleri bir kez daha ele aldık" dedi.

Bakan Dönmez sektör temsilcileriyle yaptığı video konferansa ilişkin yaptığı açıklamada, "Ülke olarak büyük bir mücadele örneği gösterdiğimiz Covid-19 salgınıyla mücadelemizde vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını tam anlamıyla karşılamak amacıyla her alanda çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Salgının kontrol altında tutulması için evde kalmanın hayati önemde olduğu bu süreçte, enerji alanında da birçok tedbir aldık, almaya da devam ediyoruz. Bu kapsamda hafta başından itibaren elektrik ve doğalgaz sektörüyle bugün de madencilik sektörü, sivil toplum kuruluşları ve sendika temsilcileriyle video konferanslar gerçekleştirdik" ifadesini kullandı.

"Elektrik ve doğalgaz hizmetleri kesintisiz devam edecek"

"Vatandaşlarımızın evde kaldıkları süre boyunca elektrik ve doğalgaz hizmetleri Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla kesintisiz ve güvenli bir şekilde devam edecek" diyen Bakan Dönmez şunları kaydetti:

"Bunu sağlamak amacıyla bu hafta başında önce elektrik sektörümüzün temsilcileriyle çalışmalarımızı değerlendirdik. Bilim Kurulumuzun tavsiyeleri doğrultusunda devletimizin vatandaşlarımızın sağlığını korumak için yaptığı "Evde Kal" çağrısının anlam kazanması için kesintisiz enerji hizmetinin önemine vurgu yaptık. Elektrik üretim, iletim, dağıtım ve arıza tespit-tamir süreçlerinin aksamadan devam etmesi için alınan önlemleri bir kez daha ele aldık. Yaptığımız çalışmalarla elektrik arzının sürekli ve sorunsuz sürdürülmesi için alacağımız yeni önlemlerle birlikte çalışmalarımıza hız verdik. Attığımız bu adımlar sayesinde elektrik arzı aksamadan sürecek.

Elektrik sektörümüzle yaptığımız toplantının akabinde, ısınma ve beslenme açısından büyük önem taşıyan doğalgaz arzı için de sektör temsilcilerimizle geldiğimiz son durumu değerlendirdik. Doğalgazda da kesintisiz arz için önceden attığımız adımlarımızı bir kez daha gözden geçirdik."

"Türkiye'nin enerjisi Covid-19'u yenmeye yeter"

Potansiyel arızaların kısa sürede ortadan kaldırılması ve sektör çalışanlarının güvenliği için Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen tedbirlerin uygulanması konusunda kararlılığın hem elektrik hem de doğalgaz sektörüyle paylaşıldığını belirten Bakan Dönmez, "Herkes bilsin ki vatandaşlarımızın ve sektör çalışanlarımızın güvenliği ve sağlığı bizler için her zaman ilk sırada olmaya devam edecek. Enerjinin her alanında olduğu gibi madencilikte de çalışan sağlığı ve güvenliği adına bilimsel öneriler doğrultusunda attığımız adımları işçi ve işveren temsilcileriyle birlikte ele almak için bir araya geldik. Madencilerimizin salgından etkilenmemeleri ve sağlıklarını korumaları adına aldığımız tedbirlerimize taviz vermeden devam ediyoruz. Görüşmemizde madencilerimizin taleplerini ele aldık ve çözüm yolları konusunda istişarelerde bulunduk. Sorunların çözümü konusunda işçi, işveren ve sendikalarla birlikte hareket ediyoruz. İşçimizin haklarını her şart ve koşulda korumaya devam edeceğiz. Tüm sektörlerde önceliğimiz istihdamın korunması ve kesintisiz enerji arzıdır. Bu kapsamda teknik, teknolojik, yasal ve bilimsel tedbirleri kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz. Kararlılığımızla Türkiye'nin enerjisi her zaman yüksek kalacak. Türkiye'nin enerjisi Covid-19'u yenmeye yeter" dedi.

(İHA)

Kaynak: İHA

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