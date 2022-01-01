Bakan Dönmez: Önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde gazı yakmış olacağız

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz doğalgazını karaya çıkartılacağı Filyos Limanı'nda inşaatına başlanan doğal gaz işleme tesisi için hummalı bir çalışma başlatıldığını belirterek, "Önümüzdeki yılın diyelim ilk çeyreğinde bu gazı burada yakmış olacağız. Hizmete alacağız. Sonra da ulusal iletim sistemimize bağlamak suretiyle artık yurdumuzun dört bir köşesinde Karadeniz gazı kullanılır hale gelecek" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesindeki Filyos Limanı'nda, Karadeniz'deki sondaj ve doğal gaz arama çalışmalarına katılmak için hazırlıklarını sürdüren Yavuz sondaj gemisinde geceyi geçirdi. Bakan Dönmez bugün Karadeniz doğal gazının karaya çıkartılacağı Filyos Limanı'nda Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) yapımına başladığı doğal gaz işleme tesisinde incelemelerde bulundu. Bakan Dönmez, TPAO Genel Müdürü Melih Han Bilgin'den çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Bilgin, proje maketi üzerinde yapacakları projeyi Bakan Dönmez'e anlattı.

Bakan Dönmez, konuşmasının ardından Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz ve TPAO yetkilileriyle toplantı yaptı.