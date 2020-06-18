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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, MÜSİAD heyetiyle görüştü Açıklaması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, güneş enerjisinde çatı ve cephe uygulamalarıyla kendi elektriğini üreten bir yatırımcı profili geliştirmek istediklerini belirterek, "Hedefimiz, Türkiye'de çatı denildiğinde akla ilk gelen şeyin güneş paneli olması.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, MÜSİAD heyetiyle görüştü Açıklaması
18.06.2020 15:55 | Son Güncelleme: 18.06.2020 15:55

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, güneş enerjisinde çatı ve cephe uygulamalarıyla kendi elektriğini üreten bir yatırımcı profili geliştirmek istediklerini belirterek, "Hedefimiz, Türkiye'de çatı denildiğinde akla ilk gelen şeyin güneş paneli olması. Üretimin her alanında bu düşüncenin yerleştirilmesini arzuluyoruz." dedi.

Dönmez, video konferans yöntemiyle MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, MÜSİAD Enerji ve Maden Komitesinin Başkanı Cihad Terzioğlu ile bir araya geldi.

Salgın döneminde yerli ve yenilenebilir enerjideki üretim rakamlarının sevindirici olduğuna dikkati çeken Dönmez, "Nisan ayında elektrik üretiminde yerli oran yüzde 79,6, yenilenebilir oran yüzde 66 olarak gerçekleşti. Bu değerler 2000'den bu yana aylık bazda en yüksek değerler olarak kayda geçti." diye konuştu.

Bakan Dönmez, mini Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) yarışmalarıyla yeni atılımların devam edeceğine işaret ederek, "Ülke çapında entegre bir sektör ve üretim hattı oluşturacağız. Mini YEKA güneş santrallerimizle Türkiye'nin güneşinden büyük, orta ve küçük ölçekli yatırımcılarımızın tümü yararlanacak." ifadelerini kullandı.

Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması (YEKDEM) ve YEKA'ların Türk lirası bazlı olması konusunda finans çevreleriyle bir araya gelinerek konunun etraflıca ele alındığına da değinen Dönmez, şöyle devam etti:

"Fiyat güncellemesinin ne şekilde olmasıyla ilgili bankaların görüşlerini aldık. Bu görüşler sonrasında gerekli değerlendirmeleri yapıyoruz. YEKA ve mini YEKA projelerimizin yanında lisanssız üretimde de üreticilerimizin önünü açmaya devam ediyoruz. Daha önce 1 megavat olan lisanssız elektrik üretim üst limitini 5 megavata yükselttik. Böylece yatırımcılarımıza hızlı, bürokratik süreçlere takılmayan ve vergiden muaf bir statü kazandırmış olduk. Lisanssız elektrik kurulu gücünde bu adımlarımızla birlikte ciddi bir ilerleme sağladık. Lisanssız elektrik kurulu gücümüz 6 bin 500 megavatı geçti. Bu kurulu gücün yüzde 92'sini güneş enerjisi santralleri oluşturuyor."

"Enerji verimliliği destek ödemeleri beş kat arttı"

Dönmez, çatı ve cephe uygulamalarıyla kendi elektriğini üreten bir yatırımcı profili geliştirmek istediklerini belirterek, "Hedefimiz, Türkiye'de çatı denildiğinde akla ilk gelen şeyin güneş paneli olması. Üretimin her alanında bu düşüncenin yerleştirilmesini arzuluyoruz." dedi.

Hangi sektörde olursa olsun enerjide tam manasıyla dışa bağımlı bir yatırımın uzun vadeli olarak sürdürülemeyeceğine dikkati çeken Dönmez, tüm üretici, yatırımcı ve girişimcileri kendi enerjisini, elektriğini üretmeye davet etti.

Dönmez, enerji verimliliğinin de önemine vurgu yaparak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bakanlık olarak enerji verimliliği destek ödemelerimizi beş kat artırarak 300 bin liradan 1,5 milyon liraya çıkardık. Mayıs sonu itibarıyla Verimlilik Artırıcı Projeler ve gönüllü anlaşmalar kapsamında yapılan destek ödemeleri 27 milyon lirayı aştı. Uygulaması devam eden projelerle birlikte toplam yatırım 210 milyon lira, destek ödemesi 52,5 milyon liraya ulaştı. 2019 sonu itibariyle Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı kapsamında yürütülen faaliyetlerle Türkiye genelinde 960 milyon dolara denk gelen tasarruf sağlanmış oldu. Ulaştırma ve binalarda kısmen gerçekleşme düşük olsa da toplamda yüzde 100'lük bir gerçekleşmeyle hedeflerimize ulaştık."

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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