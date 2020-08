Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: "Made In Türkiye" damgalı güneş panelleri dünyanın... Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: "Made In Türkiye" damgalı güneş panelleri dünyanın güneşini elektriğe çevirmek için üretim bandından iniyor" Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Made In Türkiye" damgalı güneş panellerinin üretim bandından indirilmeye başlandığını duyurdu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: "Made In Türkiye" damgalı güneş panelleri dünyanın güneşini elektriğe çevirmek için üretim bandından iniyor" ANKARA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Made In Türkiye" damgalı güneş panellerinin üretim bandından indirilmeye başlandığını duyurdu. Twitter hesabından paylaşımda bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, "Türkiye'de yenilenebilir enerji teknolojilerinin yerlileştirilmesi adına bugün önemli bir adım atıyoruz. "Made In Türkiye" damgalı güneş panelleri dünyanın güneşini elektriğe çevirmek için üretim bandından iniyor. Yerli kaynak, yerli teknoloji, bağımsız enerji, GÜÇLÜ TÜRKİYE" ifadelerini kullandı. Kaynak: İHA