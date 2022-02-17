Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: "(Isparta'daki elektrik kesintisi) Gerekli uyarılarımızı yaptık. Yerinde bazı tespitlerimiz var. TEDAŞ bir... - Haberler
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: "(Isparta'daki elektrik kesintisi) Gerekli uyarılarımızı yaptık. Yerinde bazı tespitlerimiz var. TEDAŞ bir...

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: "(Isparta'daki elektrik kesintisi) Gerekli uyarılarımızı yaptık. Yerinde bazı tespitlerimiz var. TEDAŞ bir inceleme başlattı.

ISPARTA (İHA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: "( Isparta'daki elektrik kesintisi) Gerekli uyarılarımızı yaptık. Yerinde bazı tespitlerimiz var. TEDAŞ bir inceleme başlattı." - ANKARA

Elektrik kesintisi duyuruları için tıklayın.

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi

Isparta, Enerji, Ekonomi, Haberler

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