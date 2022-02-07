Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez : "Isparta'daki elektrik kesintilerine müdahale için yaklaşık 600 personelimiz sahada canla başla mücadele...

ISPARTA (İHA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Isparta'daki elektrik kesintilerine müdahale için yaklaşık 600 personelin çalıştığını bildirdi.

Bakan Dönmez sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, " Isparta'daki elektrik kesintilerine müdahale için kamu ve özel sektör özverili bir çalışma sergiliyor. AEDAŞ'ın faaliyetlerine destek için farklı bölgelerden elektrik dağıtım şirketlerimiz bölgeye intikal etti. Yaklaşık 600 personelimiz sahada canla başla mücadele ediyor. 7/24 yapılan çalışmalar neticesinde Isparta il ve ilçe merkezlerine elektrik verildi. Elektrik verilemeyen bazı kırsal bölgelerimizin de enerjilendirilmesi için sahada yoğun bir çalışma devam ediyor. Ispartalı kardeşlerimizin bu süreçte yaşadıkları zorluklara rağmen gösterdikleri sabır ve sağduyu için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Yerel