Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez'in Irak temasları (1)

28.08.2019 16:14

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Irak'ın başkenti Bağdat'a Irak Petrol Bakanı Samir el-Gadban ile Petrol Bakanlığı Binası'nda bir araya geldi. İkili, görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenledi.

Kaynak: AA