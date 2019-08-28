Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez'in Irak temasları (2)

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez'in Irak temasları (2)

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Irak'ın başkenti Bağdat'a Irak Petrol Bakanı Samir el-Gadban ile Petrol Bakanlığı Binası'nda bir araya geldi.

28.08.2019 16:08
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez'in Irak temasları (2)

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Irak'ın başkenti Bağdat'a Irak Petrol Bakanı Samir el-Gadban ile Petrol Bakanlığı Binası'nda bir araya geldi. İkili, görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenledi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez'in Irak temasları (2)
Kaynak: AA
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