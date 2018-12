Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: "İkinci sondaj gemimiz bugün yola çıkacak"

İSTANBUL - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Bugün yola çıkacak ikinci gemimizi de Ocak sonu itibariyle Akdeniz'de olmasını bekliyoruz. Onunla da yine hem Akdeniz hem Karadeniz'de sondajlarımıza devam edeceğiz" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Doğal Gaz Cihazları Sanayicileri ve İş Adamları Derneği 25'inci kuruluş yıl dönümü programına katıldı. Programda açıklamalarda bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'de bugün doğal gaz piyasasının ayakları tam olarak yere bastığını söyleyerek, "Bunda son 15-16 yılda dağıtım sektörüne yapılan 24 milyar liradan daha fazla altyapı yatırımı ve hukuki düzenlemelerin payı da şüphesiz çok büyük" dedi.

Dönmez: "Ülkemiz son 10 yılda ortalama yüzde 5-6 büyürken, bu sektör yüzde 10 büyüdü"

Yaklaşık iç tesisat piyasasında 100 milyar TL'lik bir piyasa büyüklüğünün sağlandığını belirten Dönmez, "Yine baktığımızda doğrudan ve dolaylı olarak istihdam 100 bin kişi civarında. Bu süreci sırtlayan en önemli iki rakamdan birisi. Ülkemiz son 10 yılda ortalama yüzde 5-6 büyürken, bu sektör yüzde 10 büyüdü. Neredeyse iki kat büyüdü. Bu da doğal olarak yatırımcıların ilgisini çekti. Bu sebeple yurtiçindeki ve yurtdışındaki yatırımcıların büyüyen ve gelişen doğal gaz piyasamıza yatırım yapmaya bir kez daha davet ediyoruz" diye konuştu.

"An itibariyle 80 ilimiz doğal gaz kullanıyor"

Dönmez, 2002 yılında doğal gaz sağlanan il sayısının iki elin parmaklarını geçmediğini vurgulayarak, "Ülkemizin tarihine ve büyüklüğüne yakışmayan bu tabloyu tamamen değiştirdik. An itibariyle 80 ilimiz doğal gaz kullanıyor. Geçtiğimiz ay ilk yüz günlük hedefler kapsamında, iki ilimize daha doğal gaz götürdük. Birisi Artvin, birisi Şırnak. İnşallah nasip olursa yılbaşı itibariyle Hakkari'ye de doğal gazı götüreceğiz ve 81 ilimizin tamamına bu çağdaş yakıtı ulaştırmış olacağız" ifadelerini kullandı.

"Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ilk 100 gününde, 42 ilçemize daha doğal gaz götürdük"

Dönmez, konuşmasına şöyle devam etti: "Cumhurbaşkanımızın liderliği ve milletimizin takdiriyle uygulamaya geçen Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin vizyonu ve kararlılığı sayesinde ilk 100 günde, biraz öncede ifade ettiğim gibi 42 ilçemize daha doğal gaz götürdük. Gittiğimiz her yerde vatandaşlarımızın, Cumhurbaşkanımız olmak üzere, bizlere göstermiş oldukları teveccüh bizler için en büyük mükafat ve motivasyon kaynağıdır".

"Alt yapı hizmetinin ilk gittiği yerde iziniz kalıyor"

Hayır duası almanın son derece önemli olduğuna vurgu yapan Dönmez, "Ben iş hayatına 80'li yıllarda telekom sektöründe başladım. O zamanlar rahmetli Özal zamanıydı; telekom atağı yapmıştı, birçok ilçede hatta şehir merkezlerinde bile telefon yoktu. İnsanlar yıllarca sırada bekliyordu. Bizim evimize 15-20 yıl sonra gelmişti. Alt yapı hizmetinin ilk gittiği yerde iziniz kalıyor" dedi.

"Memleketin en ücra yerlerine ulaşmak için bu hizmeti götürmek boynumuzun borcudur"

Osmanlı devlet adamlarından Halil Rıfat Paşa'nın "Gidemediğin, ulaşamadığın, dokunamadığın, varlığını hissettiremediğin yer senin değildir" sözünü dile getiren Dönmez, "Şimdi biz gitmesek de, kalmasak da o köy bizim köyümüzdür demedik hiçbir zaman. Ama memleketin en ücra yerlerine dahi ulaşmak için bu hizmeti götürmek boynumuzun borcudur dedik" diye konuştu.

"Dünyanın etrafını üç kere dolaşacak bir alt yapıyla önemli bir dönüşüme imza attık"

Dönmez, 2002'den bu yana doğal gaz kullanımını yaygınlaştırarak, sadece bu tabloları değil, aynı zamanda Türkiye'ye yakışmayan bu durumu da ortadan kaldırdıklarını söyleyerek, "Gelişmiş ülkelerin sahip olduğu bu imkanları da milletimize sunmuş olduk. Bugün itibariyle yaklaşık 130 bin kilometrelik doğal gaz şebekesi uzunluğumuzla, ulaşamadığımız hemen hemen hiçbir yer kalmadı. Aslında başka bir ifade ile dünyanın etrafını üç kere dolaşacak bir alt yapıyla bu alan da önemli bir dönüşüme de imza attık. Kara demeden, deniz demeden gece gündüz arama faaliyetlerimiz devam ediyor. Oruç Reis Karadeniz'de, Barbaros Hayrettin Paşa Akdeniz'de yine onlarla sismik araştırmalar yaparken Fatih gemimizle derin denizlerde. Biliyorsunuz ki ilk sondajımıza da başlamış olduk" ifadelerini kullandı.

"Bugün yola çıkacak ikinci gemimizi de Ocak ayı sonunda Akdeniz'de olmasını bekliyoruz"

Dönmez sözlerini şöyle tamamladı: "Ayrıca, bugün inşallah yola çıkacak ikinci gemimizi de Ocak sonu itibari ile Akdeniz'de olmasını bekliyoruz. Fatih gemimize bir kardeş daha gelmiş olacak. Onunla da yine hem Akdeniz hem Karadeniz'de sondajlarımıza devam edeceğiz. Türkiye'yi enerji teknolojilerinde merkez yapmaya kararlıyız. Yurt dışına enerji teknolojileri ihraç eden bir ülke olma yolunda hızla ilerliyoruz. Kamu özel sektör sivil toplum ve üniversite iş birliği ile bu hedeflerimize de inşallah kısa zamanda ulaşmış olacağız. Bu kapsamda DOSİDER üyelerinin ülkemize katkıları çok önemli. 1 milyar dolar ihracatla sizler ülkemizin hedeflerine ulaşmasında hayati bir öneme sahipsiniz, hayati bir yer tutuyorsunuz".