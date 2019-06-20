Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: "Güney Kıbrıs Rum Kesimi adanın tamamını ilgilendiren...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: "Güney Kıbrıs Rum Kesimi adanın tamamını ilgilendiren hiçbir konuda karar alamaz, söz sahibi bile olamaz"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: "Güney Kıbrıs Rum Kesimi adanın tamamını ilgilendiren hiçbir konuda karar alamaz, söz sahibi bile olamaz"

Kaynak: AA
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