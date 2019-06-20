Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: "Güney Kıbrıs Rum Kesimi adanın tamamını ilgilendiren...
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: "Güney Kıbrıs Rum Kesimi adanın tamamını ilgilendiren hiçbir konuda karar alamaz, söz sahibi bile olamaz"
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: "Güney Kıbrıs Rum Kesimi adanın tamamını ilgilendiren hiçbir konuda karar alamaz, söz sahibi bile olamaz"
Kaynak: AA
Bingöl'de toplamak için 20 kilometre yol yürünmesi gereken Kınkor mantarının kilosu 70 TL'ye satılıyor
Son Dakika Haberleri