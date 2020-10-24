Bakan Dönmez: Eylül'de enerjimiz yine çok yüksekti
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Bakan Dönmez: Eylül'de enerjimiz yine çok yüksekti

24.10.2020 14:18 | Son Güncelleme: 24.10.2020 14:27
Bakan Dönmez: Eylül'de enerjimiz yine çok yüksekti

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Hem üretim hem de kurulu gücümüzdeki yerli ve yenilenebilir enerji payı da yüzde 60'ı aştı" dedi.

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Hem üretim hem de kurulu gücümüzdeki yerli ve yenilenebilir enerji payı da yüzde 60'ı aştı" dedi.

Bakan Dönmez Twitter hesabından, elektrik üretim ve kurulu güç verilerine ilişkin açıklama yaptı. Bakan Dönmez, "Eylül'de enerjimiz yine çok yüksekti. Toplam üretimimiz 226 bin 917 GWh'i, toplam kurulu gücümüz ise 93 bin 207 megavatı (MW) buldu. Hem üretim hem de kurulu gücümüzdeki yerli ve yenilenebilir enerji payı da yüzde 60'ı aştı" ifadesini kullandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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