Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, EXPO 2019 Pekin'de

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, EXPO 2019 Pekin kapsamında inşa edilen Türkiye Pavyonunu ziyaret etti.

Türkiye Pavyonu, EXPO 2019 Pekin'in "Yeşil Yaşa, Daha İyi Yaşa" teması ile uyumlu olarak, Türk bahçe kültürünün en güzel örneklerinden has bahçelerden ilham alınarak tasarlandı

Osmanlı padişahlarından Sultan Abdülaziz'in Av Köşkü'nden esinlenilerek tasarlanan Bahçehane, konukların ağırlanması için oluşturuldu

Kaynak: AA