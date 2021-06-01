Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, EPİAŞ Vadeli Elektrik Piyasası açılış törenine katıldı (1)
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, EPİAŞ Vadeli Elektrik Piyasası açılış törenine katıldı (1)

Anadolu Ajansı / Kenan Yeşilyurt - Haberler | Güncel

İstiklal Marşı ve tanıtım filmi gösterisi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in konuşması İSTANBUL - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) Vadeli Elektrik Piyasası açılış törenine katıldı.

İstiklal Marşı ve tanıtım filmi gösterisi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in konuşması İSTANBUL - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) Vadeli Elektrik Piyasası açılış törenine katıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, EPİAŞ Vadeli Elektrik Piyasası açılış törenine katıldı (1)
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, EPİAŞ Vadeli Elektrik Piyasası açılış törenine katıldı (1)
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, EPİAŞ Vadeli Elektrik Piyasası açılış törenine katıldı (1)
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, EPİAŞ Vadeli Elektrik Piyasası açılış törenine katıldı (1)
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, EPİAŞ Vadeli Elektrik Piyasası açılış törenine katıldı (1)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kenan Yeşilyurt

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İnşallah önümüzdeki günlerde enerji konusunda yeni sevindirici haberleri kamuoyuyla paylaşmayı sürdüreceğiz.'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnşallah önümüzdeki günlerde enerji konusunda yeni sevindirici haberleri kamuoyuyla paylaşmayı sürdüreceğiz."
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, EPİAŞ Vadeli Elektrik Piyasası açılış törenine katıldı (1) - Haberler
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