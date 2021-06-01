Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, EPİAŞ Vadeli Elektrik Piyasası açılış törenine katıldı (1)

İstiklal Marşı ve tanıtım filmi gösterisi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in konuşması İSTANBUL - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) Vadeli Elektrik Piyasası açılış törenine katıldı.