Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, EPİAŞ Vadeli Elektrik Piyasası açılış törenine katıldı (1)
İstiklal Marşı ve tanıtım filmi gösterisi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in konuşması İSTANBUL - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) Vadeli Elektrik Piyasası açılış törenine katıldı.
İstiklal Marşı ve tanıtım filmi gösterisi
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in konuşması İSTANBUL - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) Vadeli Elektrik Piyasası açılış törenine katıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Kenan Yeşilyurt