Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: "Enerji dedektiflerine kucak dolusu sevgiler" - Haberler
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: "Enerji dedektiflerine kucak dolusu sevgiler"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez:
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Enerji verimliliği ile büyüyen geleceğimizin enerji dedektiflerine kucak dolusu sevgiler" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Enerji verimliliği ile büyüyen geleceğimizin enerji dedektiflerine kucak dolusu sevgiler" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın Enerji Verimliliği birimi tarafından 6. sınıf öğrencilerine verilen Ali'nin "Enerji Serüveni" kitapları için öğrenciler Bakan Fatih Dönmez'e teşekkür etti. Bu teşekküre karşılık Bakan Dönmez, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından, "Ağaç yaşken eğilir. Enerji verimliliği ile büyüyen geleceğimizin enerji dedektiflerine kucak dolusu sevgiler" mesajını paylaştı.

(Hidayet Türkyılmaz/İHA)

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: Enerji dedektiflerine kucak dolusu sevgiler

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: Enerji dedektiflerine kucak dolusu sevgiler

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: Enerji dedektiflerine kucak dolusu sevgiler

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Fatih Dönmez, Enerji, Politika, Güncel, Haber

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