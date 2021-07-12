Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: "(Doğalgazda) 2023 gibi ilk üretime başlarız, 2027-2028'de plato dediğimiz maksimum seviyeye ulaşır. Bugünkü...
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: "(Doğalgazda) 2023 gibi ilk üretime başlarız, 2027-2028'de plato dediğimiz maksimum seviyeye ulaşır. Bugünkü...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: '(Doğalgazda) 2023 gibi ilk üretime başlarız, 2027-2028'de plato dediğimiz maksimum seviyeye ulaşır. Bugünkü...
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: "(Doğalgazda) 2023 gibi ilk üretime başlarız, 2027-2028'de plato dediğimiz maksimum seviyeye ulaşır. Bugünkü tüketim verilerini dikkate aldığımızda neredeyse yüzde 30-35 arasında gaz ihtiyacımızı karşılamış olacağız."

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: "(Doğalgazda) 2023 gibi ilk üretime başlarız, 2027-2028'de plato dediğimiz maksimum seviyeye ulaşır. Bugünkü tüketim verilerini dikkate aldığımızda neredeyse yüzde 30-35 arasında gaz ihtiyacımızı karşılamış olacağız." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: "(Doğalgazda) 2023 gibi ilk üretime başlarız, 2027-2028'de plato dediğimiz maksimum seviyeye ulaşır. Bugünkü... - Haberler
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