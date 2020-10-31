Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, deprem bölgesinde incelemelerde bulundu
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, deprem bölgesinde incelemelerde bulundu

31.10.2020 17:55 | Son Güncelleme: 31.10.2020 18:03

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, İzmir'deki depremin ardından arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği enkaz alanlarında incelemelerde bulundu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, İzmir'deki depremin ardından arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği enkaz alanlarında incelemelerde bulundu.

Merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki depremden en fazla zarar gören Bayraklı ilçesine gelen Dönmez, Barış Sitesi'nin enkazına geçti.

Ekiplerden arama kurtarma çalışmalarıyla ilgili bilgi alan Dönmez, evi yıkılan vatandaşla görüşerek teselli etti.

Bakan Dönmez, bölgede tamir edilen trafoyla ilgili de görevlilerden bilgi aldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, deprem bölgesinde incelemelerde bulundu
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, deprem bölgesinde incelemelerde bulundu
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, deprem bölgesinde incelemelerde bulundu
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, deprem bölgesinde incelemelerde bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Numan Erölmez

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