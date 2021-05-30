Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez'den Vali Atik'e ziyaret
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez'den Vali Atik'e ziyaret

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez'den Vali Atik'e ziyaret
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Denizli Enerji Koordinasyonu Toplantısı için kente gelen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, kentteki ziyaretlerine Denizli Valiliğinden başladı.

Denizli Enerji Koordinasyonu Toplantısı için kente gelen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, kentteki ziyaretlerine Denizli Valiliğinden başladı.

Bir dizi ziyaret ve Denizli Enerji Koordinasyonu Toplantısı için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Denizli'ye geldi. Kentteki ilk ziyaretine Denizli Valiliğinden başlayan Bakan Dönmez, il protokolü ile selamlaşmanın ardından valilik anı defterini imzaladı. Daha sonra Bakan Dönmez ve il protokolü toplantı yaptı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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