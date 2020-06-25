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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez'den "enerji verimliliği" vurgusu Açıklaması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, kamuoyunun yüzde 87,4'ünün enerjiyi verimli kullanmanın önemini bildiğini belirterek, "Enerji verimliliği moda ya da trend bir kavram değil süreklilik arz eden bir eylem biçimidir.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez'den
25.06.2020 16:07 | Son Güncelleme: 25.06.2020 16:26

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, kamuoyunun yüzde 87,4'ünün enerjiyi verimli kullanmanın önemini bildiğini belirterek, "Enerji verimliliği moda ya da trend bir kavram değil süreklilik arz eden bir eylem biçimidir. Bunu, hayatımızın her alanına sirayet eden bir iş yapış kültürü haline getirmek mecburiyetindeyiz." dedi.

Dönmez, video konferans yöntemiyle katıldığı Enerji Verimliliği Bilinç Endeksi Tanıtım Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, son zamanlarda enerji verimliliği konusunda toplumsal algının arttığını ve bilinç endeksi için 21 şehirde 3 bin kişiyle salgın öncesinde yüz yüze araştırma yapıldığını ifade etti.

Enerji verimliliğine ilişkin tutum ve davranışların söz konusu araştırmada ele alındığını dile getiren Dönmez, şunları kaydetti:

"Enerji verimliliği bilinç endeksini 200 üzerinden 157,7 olarak tespit ettik. Bu değer, kamuoyunun konuda orta-üst seviye bilinç düzeyinde olduğunu gösteriyor. Bilgi endeksi ise 177,9 çıktı. Bu değer de bize kamuoyunun bilgi düzeyinin yüksek-alt seviyede olduğunu gösteriyor. Davranış endeksi ise 137,5 çıktı. Bilgi ve bilincin davranışa evrilmesi konusunda diğer 2 sonuca göre biraz gerideyiz. Enerji verimliliğini biliyoruz, farkındayız ancak uygulamaya geçişte istenen seviyenin yakalanmadığını görüyoruz. Enerji verimliliği, gelişim gösterebileceğimiz, paydaşlarla daha fazla iş birliğine gidebileceğimiz, kendimizi daha fazla anlatabileceğimiz bir alan olarak öne çıkıyor."

Bakan Dönmez, enerji verimliliğinin hanelerden sanayiye, ulaştırmadan tarıma kadar pek çok alanı kapsadığına işaret ederek, "Enerji verimliliği moda ya da trend bir kavram değil süreklilik arz eden bir eylem biçimidir. Bunu, hayatımızın her alanına sirayet eden bir iş yapış kültürü haline getirmek mecburiyetindeyiz." diye konuştu.

Yerli ve yenilenebilir enerji kullanımında her 1 puanlık artışın yaklaşık 100 milyon dolarlık enerji ithalatına engel olduğunu vurgulayan Dönmez, "Bu işin üretim boyutu. Verimlilik boyutunun getirisi daha fazla. Yatırımları, projeleri hayata geçirmek kolay, icraat noktasında sıkıntımız yok. Önemli olan verimlilik eylemlerini günlük pratiklerimizin parçası haline getirmek." değerlendirmesinde bulundu.

Dönmez, kamuoyunun yüzde 87,4'ünün enerjiyi verimli kullanmanın önemini bildiğini belirterek, bunun toplumsal kültür haline gelmesi ve günlük rutini kuşatan bir eylem biçimi olması gerektiğini söyledi.

Enerji verimliliğinin gelecek kuşaklara da aktarılabilen bir niteliğe kavuşmasının önemine değinen Dönmez, "Bu konuda 35-44 yaş grubunda bilgi düzeyi daha yüksek. Kadınların enerji tasarrufu bilgi düzeyleri erkeklerden daha fazla. Enerji verimliliği konusu ailede başlıyor. Özellikle annelerimiz hem ilk öğretmen hem de rol model olması hasebiyle bu bilincin aşılanmasında en önemli figürlerin başında geliyor." ifadelerini kullandı.

Bakan Dönmez, enerji verimliliğinin oluşturacağı ekonomik değerlerin de iyi anlatılması gerektiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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