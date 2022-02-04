Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Güney Gaz Koridoru 8. Danışma Kurulu Toplantısı'na katıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in başkanlık ettiği Güney Gaz Koridoru 8. Danışma Kurulu Toplantısı'nda yaptığı konuşmada " Türkiye, AB'nin arz güvenliğinin artırılması adına en uygun yol ve en güvenilir limandır. Türkiye, altyapı yatırımları ve uluslararası projelerdeki başarısıyla güvenilirliğini kanıtlamıştır" dedi. Dönmez, Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi'nin (TANAP) maksimum seviyede kullanılması için Türkiye olarak Azerbaycan ve diğer bölge ülkelerle işbirliğini geliştirmeye hazır olduklarını ifade etti.

Bakan Dönmez, "İklim değişikliği ile mücadeleye yönelik küresel çabalar kapsamında küresel bir olgu olan enerji dönüşümü bir zorunluluk teşkil etmektedir ve tüm ülkeler bu dönüşüm süreçleriyle karşı karşıya kalmakta" dedi. Doğal gazın bir yandan ülkelerin arz güvenliğini sağladığını diğer taraftan da hedeflerine ulaşabilmeleri adına düşük karbonlu enerji dönüşümü açısından önemli bir yakıt olduğunun altını çizen Dönmez, "Dolayısıyla, bu koridorun Batı Balkanlar da dahil olmak üzere yeni enerji pazarlarına doğru genişletilmesi ve enerji dönüşümünün dahil olduğu konuların bugün burada tartışılması daha fazla işbirliği geliştirebilmek adına bize yeni fırsatlar sunacaktır" ifadelerini kullandı.

"Bu bağlamda, bünyemize kattığımız 3 adet sondaj ve 2 adet sismik araştırma gemisi ile kara ve açık deniz arama faaliyetlerimizi yoğun bir şekilde devam ettirmekteyiz. Karadeniz'deki çalışmalarımız 540 milyar metreküp doğal gaz keşfiyle sonuçlandı ki bu 2020 yılına ait en büyük açık deniz gaz keşfi idi. Ülkemizin ve bölgenin arz güvenliğine katkı sağlayacak ilk gaz akışını şebekemize 2023 yılına kadar dahil etmeyi planlıyoruz"