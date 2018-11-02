Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez'den 'Yaptırım' Açıklaması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, ABD'nin 8 ülkeye dönük yaptırımların kaldırılmasına yönelik açıklamalarına ilişkin olarak, "Bize gelen bilgiler Türkiye'nin de içerisinde olduğu şeklinde. Detayları henüz ulaşmadı" dedi.

Bakan Dönmez ABD'nin İran'a uygulanacağı yaptırımlarla ilgili gazetecilerin sorusunu cevapladı. Dönmez, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'nun 8 ülkeye dönük yaptırımların kaldırılmasına yönelik açıklamalarının olduğunu belirterek, "Bu pozitif açıklamadan dolayı memnuniyet duyduğumu ifade etmek isterim. Öteden beri Amerika Birleşik Devletleri yaptırımlarının Türkiye gibi komşu ülkelerde barış, huzur ve ekonomisini olumsuz etkileyebileceğini ifade etmiştik. Hem Dışişleri Bakanlığımızın hem Enerji Bakanlığımızın hem de yetkili taraflarla Amerika Birleşik Devletleri'nde yetkililerle yaptığı müzakerelerde bu konunun altını özellikle çizmiştik. Enerji arz güvenliği açısından komşu ülkeleriyle petrol ve doğalgaz ticaretinin önemini vurgulamıştık, alternatiflerinin çok sınırlı olduğunu söylemiştik. Anlaşılan o ki bizim öteden beri ifade ettiğimiz iddia ve tezlerimizi de karşı tarafta bir noktada kabul edildiği anlaşılıyor. Ben varılan noktanın bölgenin barış, huzur ve istikrarına olumlu katkı sağlayacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

8 ülke içinde Türkiye'nin de olup olmadığına ilişkin olarak Bakan Dönmez, "Bize gelen bilgiler Türkiye'nin de içerisinde olduğu şeklinde. Detayları henüz ulaşmadı" cevabını verdi. - ANKARA