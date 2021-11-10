Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Cezayir'de
AA / Sıtkı İlanbey - Haberler | Politika
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in uçaktan inişi Bakan Dönmez'in Cezayir Enerji ve Maden Bakanı Mohamed Arkab tarafından karşılanması Dönmez ile Arkab'ın havalimanında bir süre sohbet etmesi CEZAYİR - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, çeşitli temaslarda bulunmak...
MADEN, ELAZIĞ (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in uçaktan inişi
Bakan Dönmez'in Cezayir Enerji ve Maden Bakanı Mohamed Arkab tarafından karşılanması
Dönmez ile Arkab'ın havalimanında bir süre sohbet etmesi CEZAYİR - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Cezayir'e geldi. Bakan Dönmez'i Cezayir Enerji ve Maden Bakanı Mohamed Arkab karşıladı.