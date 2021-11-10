Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Cezayir'de - Haberler
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Cezayir'de

AA / Sıtkı İlanbey - Haberler | Politika

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in uçaktan inişi Bakan Dönmez'in Cezayir Enerji ve Maden Bakanı Mohamed Arkab tarafından karşılanması Dönmez ile Arkab'ın havalimanında bir süre sohbet etmesi CEZAYİR - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, çeşitli temaslarda bulunmak...

MADEN, ELAZIĞ (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in uçaktan inişi

Bakan Dönmez'in Cezayir Enerji ve Maden Bakanı Mohamed Arkab tarafından karşılanması

Dönmez ile Arkab'ın havalimanında bir süre sohbet etmesi CEZAYİR - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Cezayir'e geldi. Bakan Dönmez'i Cezayir Enerji ve Maden Bakanı Mohamed Arkab karşıladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Cezayir'de

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Cezayir'de

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Cezayir'de

AA / Sıtkı İlanbey - Son Dakika Haberleri
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