12.09.2019 12:22

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: "Bu yıl ilk defa, 13'ü ısı enerjisi, 9'u elektrik enerjisi alanında olmak üzere toplam 22 Türk öğrencimiz St. Petersburg Büyük Pedro Politeknik Üniversitesine yüksek lisans eğitimine gönderiliyor. İnşallah döndüklerinde Akkuyu Nükleer AŞ'de görev alacaklar."

Kaynak: AA