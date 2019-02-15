Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: "Bu Yıl Daha İyi Neticeler Alacağız" - Düzce

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Geçen yıl satın alma paritesine göre 13. sırada yer aldık. İnşallah bu seneyi 12. sırada tamamlayacağız. Hedefimiz bunu 2023'e kadar bütün engellemelere rağmen ilk 10'da tamamlamak." dedi.

Dönmez, AK Parti Düzce İl Başkanlığı'nı ziyaretinin ardından AK Parti Düzce Belediye Başkan Adayı Faruk Özlü'nün seçim irtibat bürosunun açılışını gerçekleştirdi. Burada Özlü'den seçim çalışmaları hakkında bilgi alan Dönmez, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Kaynak: AA