Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: "Bu keşifle birlikte ithalatımızda ciddi bir azalma...
Bakan Dönmez'in Fatih Sultan Mehmet'in kabrini ziyaret etmesi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in konuşması Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Fatih Sultan Mehmet'in kabrini ziyareti sonrası gazetecilere açıklamalarda bulundu.
22.08.2020 15:37 | Son Güncelleme: 22.08.2020 15:59
Bakan Dönmez'in Fatih Sultan Mehmet'in kabrini ziyaret etmesi
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in konuşması Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Fatih Sultan Mehmet'in kabrini ziyareti sonrası gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Kaynak: AA