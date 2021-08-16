Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Ayancık'ta TSK'nın kurduğu seyyar köprüde incelemede bulundu
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Ayancık'ta TSK'nın kurduğu seyyar köprüde incelemede bulundu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Ayancık'ta TSK'nın kurduğu seyyar köprüde incelemede bulundu
Anadolu Ajansı / Mustafa Çavuş - Haberler | Güncel

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Sinop'un Ayancık ilçesinde kurulan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) envanterindeki Hafif Alaşımlı Sabit Köprü'de (HASK), inceleme yaptı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Sinop'un Ayancık ilçesinde kurulan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) envanterindeki Hafif Alaşımlı Sabit Köprü'de (HASK), inceleme yaptı.

Bölgede şiddetli yağışın ardından 11 Ağustos'ta yaşanan sel, ilçenin iki yakasını birbirine bağlayan Ayancık Deresi üzerinde kurulu iki köprünün yıkılmasına, bir köprünün de zarar görmesine neden oldu.

Sel felaketinin ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca yürütülen çalışmalarla kapanan kara yolu bağlantıları tekrar açıldı.

Ardından ilçenin iki yakasını yeniden birbirine bağlamak amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının talebi üzerine ilçeye getirilen TSK'ya ait seyyar köprü kuruldu.

Bakan Dönmez, köprünün kurulduğu alana gelerek yetkililerden bilgi aldı. Dönmez'e, AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş de eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Çavuş

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Ayancık'ta TSK'nın kurduğu seyyar köprüde incelemede bulundu - Haberler
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