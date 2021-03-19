Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Adana Valiliğini ziyaret etti
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Adana Valiliğini ziyaret etti

19.03.2021 14:46 | Son Güncelleme: 19.03.2021 14:51

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in valiliğe gelişi Bakan Dönmez;'in valilik defterini imzalaması Bakan Dönmez'in Sabancı Merkez Cami'sinde hatıra fotoğrafı çektimesi ADANA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Adana Valiliğini ziyaret etti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in valiliğe gelişi

Bakan Dönmez;'in valilik defterini imzalaması

Bakan Dönmez'in Sabancı Merkez Cami'sinde hatıra fotoğrafı çektimesi ADANA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Adana Valiliğini ziyaret etti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Adana Valiliğini ziyaret etti
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Adana Valiliğini ziyaret etti
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Adana Valiliğini ziyaret etti
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Adana Valiliğini ziyaret etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu

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