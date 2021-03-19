Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Adana Valiliğini ziyaret etti
19.03.2021 14:46 | Son Güncelleme: 19.03.2021 14:51
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in valiliğe gelişi Bakan Dönmez;'in valilik defterini imzalaması Bakan Dönmez'in Sabancı Merkez Cami'sinde hatıra fotoğrafı çektimesi ADANA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Adana Valiliğini ziyaret etti.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in valiliğe gelişi
Bakan Dönmez;'in valilik defterini imzalaması
Bakan Dönmez'in Sabancı Merkez Cami'sinde hatıra fotoğrafı çektimesi ADANA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Adana Valiliğini ziyaret etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu