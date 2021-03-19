Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Adana Valiliğini ziyaret etti

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in valiliğe gelişi Bakan Dönmez;'in valilik defterini imzalaması Bakan Dönmez'in Sabancı Merkez Cami'sinde hatıra fotoğrafı çektimesi ADANA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Adana Valiliğini ziyaret etti.