Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: "2021'de elektrik ve doğal gaz faturalarında 100 milyar liralık destekte bulunduk. Bu destek hane başı...
AA, Murat Temizer - Ekonomi
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: "2021'de elektrik ve doğal gaz faturalarında 100 milyar liralık destekte bulunduk. Bu destek hane başı yaklaşık yıllık 5 bin liradır"
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: "2021'de elektrik ve doğal gaz faturalarında 100 milyar liralık destekte bulunduk. Bu destek hane başı yaklaşık yıllık 5 bin liradır"
AA / Murat Temizer - Ekonomi