Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: "2021'de elektrik ve doğal gaz faturalarında 100 milyar liralık destekte bulunduk. Bu destek hane başı... - Haberler
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: "2021'de elektrik ve doğal gaz faturalarında 100 milyar liralık destekte bulunduk. Bu destek hane başı...

AA, Murat Temizer - Ekonomi
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: "2021'de elektrik ve doğal gaz faturalarında 100 milyar liralık destekte bulunduk. Bu destek hane başı yaklaşık yıllık 5 bin liradır"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: "2021'de elektrik ve doğal gaz faturalarında 100 milyar liralık destekte bulunduk. Bu destek hane başı yaklaşık yıllık 5 bin liradır"

AA / Murat Temizer - Ekonomi

Doğalgaz, Enerji, Ekonomi, Haberler

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