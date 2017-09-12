Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak: "Kimse Türkiye'den diğer yanağını uzatıp bir tokat daha yemesini beklemesin"



İSTANBUL - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, katıldığı Çin ve Hindistan Üzerinden Global Krize Bakış ve Türkiye etkinliğinde önemli açıklamalarda bulundu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Borsa İstanbul'da düzenlenen Çin ve Hindistan Üzerinden Global Krize Bakış ve Türkiye etkinliğinde gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Albayrak, "Son 5 yılda yaşananlardan sonra kimse Türkiye'den diğer yanağını uzatıp bir tokat daha yemesini beklemesin. Bu gerçekleşmeyecek. Ben siyasetçi olarak bunu görürüm görmem ama 80 milyon bunun yaşanmasına izin vermeyecek" dedi.

"Muazzam bir fırsat penceresi orada duruyor"

Türkiye'nin bütün yaşananlara rağmen G7 ülkeleri içerisinde Çin ve Hindistan ile ayrışan ülke olmaya hızla devam ettiğini dile getirerek, "Türkiye'nin sihri nedir? Bu iki arasındaki endeksi Türkiye'nin nasıl okuması gerekir? Türkiye'nin bu bağlamda önünde ne tür tehdit ve fırsatlar var, bunu çok doğru okumamız gerekiyor. Türkiye'nin önünde özellikle doğu ekonomileri özelinde büyük bir fırsat var. Geçen üreticilerimizle, ihracatçılarımızla konuşurken şu örneği verdim; Türkiye'nin bu çılgın gibi son 15 yılda neredeyse 5 katı büyüyen ihracat hacmi içerisinde Çin ve Hindistan'ın toplam payı ne kadar biliyor musunuz? 2 küsür milyar dolarla neredeyse yüzde 1'lerde alın size bir fırsat örneği. Muazzam bir fırsat penceresi orada duruyor" şeklinde konuştu.

"80 milyonu kaybederseniz bedeli çok ağır olur"

"Türkiye'yi 20'nci yüzyılın kodları ile okuma devri sona erdi" diyen Bakan Albayrak, "Siyasetçiler özelinde bitti demiyorum, 80 milyon üzerinde bitti. Siyasetçileri idare edebilirsiniz ama 80 milyonu artık idare edemezsiniz. 80 milyonu kaybederseniz bunun bedeli emin olun çok ağır olur" diye konuştu.

"Türkiye-Almanya ilişkilerini zehirlemeye çalışanlara aklı selim siyasetçiler izin vermeyecekler"

Bakan Albayrak son dönemlerde gerilen Türkiye-Almanya ilişkilerine yönelik olarak ise "Almanya, 200 yıllık stratejik ittifakımız olan bir ülke. Yatırımcıların başımızın üstünde yeri var. On yıllardır yüz yıllardır nasıl yatırım yapıyorlarsa Türkiye'de kazanıyorlar karşılıklı iki ülkenin işbirliğine katkıda bulunuyorlarsa yapmaya devam edecekler çünkü buna inançları tam. Ama bir avuç bence Almanya sınırları ötesindeki bir akla hizmet eden birileriyle Türkiye-Almanya ilişkilerini zehirlemeye çalışanlara aklı selim, rasyonel siyasetçiler izin vermeyecekler, vermemeliler. Bu çerçevede Türkiye-Almanya özelinde Türkiye-Avrupa ve Türkiye-Amerika, Batı özelindeki ilişkileri bu düzlemde değerlendirmek gerekecek. Şunun da altını çizmek lazım. Türkiye, hele de son 5 yılda yaşananlardan sonra 80 milyonun gözünün önünde cereyan edilenlerden sonra kimse Türkiye'den diğer yanağını uzatıp bir tokat daha yemesini beklemesin. Bu gerçekleşmeyecek. Ben siyasetçi olarak bunu görürüm görmem ama 80 milyon bunun yaşanmasına izin vermeyecek" ifadelerini kullandı.