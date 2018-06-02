Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Albayrak Mardin'de

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, "Doğudaki değişim ve gelişim, batıdaki gelişimden hiçbir zaman ayrı olmayacak. Bölgedeki yatırımların daha da artmaya başladığını 24 Haziran'dan sonra daha da artacağını çok net göreceksiniz." dedi.

Bakan Albayrak, Mardin'deki sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve iş adamlarıyla bir araya geldiği iftarın ardından yaptığı konuşmada, siyasetçilerin halka hizmet ettiğini söyledi.

Siyasetçinin işinin yol, köprü, okul, havaalanı yapmak, halka hizmet etmek, gelir düzeyini, ekonomiyi büyütmek ve artırmak olduğunu belirten Albayrak, "Ama birde bakıyorsunuz devletin, ülkenin, milletin imkanlarını yine millete hizmet etmek yerine bu gönderilen paraları nereye kanalize ediyorlar? Nerede hizmet? Yol açması, park yapması, içme suyu getirmesi için verilen kepçeleri çukur siyasetine harcıyorlar." dedi.

Albayrak, çukur siyasetine ve terör eylemlerine bel bağlayanların vatandaşı ateşe attığını dile getirdi.

Mardin'in kalkındığı zaman Türkiye'nin kalkınacağını, Mardin'de turizmin geliştiği, ekonominin büyüdüğü zaman tüm Türkiye'nin ekonomisinin büyüyeceğini ifade eden Albayrak, "Bu ülkeyi 81 milyon Türk, Kürt, Laz, Çerkez, Arap demeden bütün renkleriyle kucaklayan Türkiye'nin ana omurgası, tek lideri 15 senedir Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan oldu. Ret, inkar ve asimilasyon politikaları bu ülkede yaşandı. Bunların hepsini tarihe gömen de o oldu." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ankara'da ne dediyse Mardin'de de aynısını söylediğini, İstanbul için ne hissediyorsa Diyarbakır için de aynısını hissettiğini aktaran Albayrak, bazı siyasilerin ise Ankara'da ayrı Mardin'de, Diyarbakır'da, Edirne'de ayrı konuştuğunu söyledi.

Erdoğan'ın hep sözünün eri olduğunu ve sözüne sadık kaldığını aktaran Albayrak, şöyle dedi:

"Süreci malumunuz defalarca sabote ettiler, her seferinde vazgeçmedi. Çünkü o hiçbir zaman bölge insanına güvenmekten vazgeçmedi. Ailelerin, evlatların, annelerin, babaların, hepsinin hep bir arada daha güzel yarınlara kavuşması için her zaman sözünün arkasında oldu. 'Batı'da ne varsa Doğu'da da o olacak' dedi. İşte bu inanç ve azimle bölgenin makus kaderinin değiştirildiği bir süreç başladı."

Belediyelere yapılan görevlendirme ile gerçekleştirilen hizmetlere de değinen Albayrak, "Belediyeler bir yerleri finanse etme, terör yuvası olma yerine tekrardan asli unsuruna dönüştürüldü. Hizmet etme, halka hizmet götürme fonksiyonunu ifa etmesi için fonksiyon bu. Yakılan yerleri yeniden imar ettik. Evleri, spor salonlarını, okulları, hastaneleri, yolları, köprüleri, gençlik merkezlerini, bir sürü yeri imar ettik. Bugün hastanelerde doktor, okullarda öğretmen, şehirlerimizde üniversiteler var." ifadesini kullandı.

Hakkari'de çocuklara 'ne olmak istiyorsun?' sorusu yönelttiğini, karşılığında çocukların doktor, avukat, polis ve mühendis olmak istedikleri cevabını aldığını ifade eden Albayrak, Mardin'in gençlerinde de Aziz Sancar gibi Nobel alacak potansiyelin bulunduğunu belirtti.

İnsanların acıları üzerinden siyaset yapanlara hiçbir zaman müsaade etmeyeceklerini vurgulayan Albayrak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Doğudaki değişim ve gelişim, batıdaki gelişimden hiçbir zaman ayrı olmayacak. Bölgenin ne süreçten geçtiğini hepimiz biliyoruz. Özelikle kentsel dönüşüm noktasında Nusaybin'de muazzam bir dönüşüm var. Bunun ötesinde dışarıdan yatırımcıların bölgeye gelmesi için uygulanan bölgedeki yüksek teşvik kapsamındaki süreç de önemli. Bölgedeki yatırımların daha da artmaya başladığını 24 Haziran'dan sonra daha da artacağını çok net göreceksiniz. Turizm noktasında, bölge eskisinden daha da parlak günlerine dönmeye başlayacak. Bizim alanımız enerji, maden, birçok husus, daha fazla sondaj faaliyeti, keşif noktalarında daha gelişmiş bir Güneydoğu ve Doğu Anadolu siyasetimiz var. Bölgede sosyal ve ekonomik yönden büyük bir dönüşüm süreci başlayacak."

(Bitti)