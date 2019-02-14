Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Cansız Özbekistan'da

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Mithat Cansız ve beraberindeki heyet, Özbekistan Enerji Bakanı Alişir Sultanov ile görüştü.



Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürü Cengiz Erdem ve Uluslararası Madencilik AŞ Genel Müdürü Mehmet Gökay Üstün'ün de aralarında yer aldığı Türk heyeti, temaslarda bulunmak üzere geldiği Özbekistan'da Enerji Bakanı Alişir Sultanov ile bir araya geldi ve maden alınında iş birliği imkanlarını değerlendirdi.



Taşkent Büyükelçisi Mehmet Süreyya Er, Büyükelçilik Müsteşarı Kemal Özdemir ve Özbekneftgaz Başkanı Bahadır Siddikov'un da hazır bulunduğu görüşmede konuşan Sultanov, Özbekistan hükümetinin enerji sektörünün geliştirilmesine çok önem verdiğini belirterek, ülkede sektörün geliştirilmesi ve modernizasyonuna yönelik çeşitli projelerin hayata geçirilmeye başladığını kaydetti.



Bu projelerde Türk şirketlerinin de yer aldığını ve Türk şirketleriyle iş birliği görüşmelerinin sürdüğünü vurgulayan Sultanov, bir Türk şirketi ile Kungrad Sodyum Fabrikasının hisselerinin alımına ilişkin anlaşma imzalayacaklarını söyledi.

Sultanov, dün MTA ile Özbekistan Jeoloji ve Mineral Kaynaklar Devlet Komitesi arasında ülkedeki iki altın ve bir volfram sahasında arama keşif çalışmalarının yapılmasına ilişkin imzalanan anlaşmayı, bu alandaki iş birliğinin geliştirilmesine yönelik atılan önemli bir adım olarak gördüklerini ifade etti.

Bakan Yardımcısı Cansız da, iki ülkenin devlet başkanlarının siyasi iradeleri doğrultusunda Özbekistan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin en üst seviyede taşındığını ve ülkeler arasında enerji alanındaki iş birliğinin daha da gelişmesinden yana olduklarını vurguladı.

Özbekistan Jeoloji ve Mineral Kaynaklar Devlet Komitesi ile MTA arasında dün Nevai ve Cizzah vilayetlerindeki Saritau, Hurob ve Aydım-Jetimtau sahalarında altın ve volfram yataklarının tespitine ilişkin jeolojik çalışmalar ve pilot ölçekli üretim gerçekleştirme anlaşması imzalanmıştı.

Kaynak: AA